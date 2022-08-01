Справа в тому, що гальмівні колодки для літаків закуповували у партнерів.

Російським пілотам дозволили гальмувати двигуном. Це нібито не впливає на безпеку польотів.

Про це заявив генеральний директор Асоціації цивільної авіації "Аеропорт", член Громадської ради при Ространснагляді Віктор Горбачов для "НСН".

Так, російські авіакомпанії S7 Airlines, "Уральські авіалінії", "Росія", "Перемога" рекомендували пілотам рідше використовувати гальмо, щоб зменшити знос.

"Може бути пілоти реверсом будуть гальмувати, хоча він використовується при посадці, інакше знесе колодки при швидкості посадки 250-300 кілометрів. Колодками неможливо гальмувати таку махину - їх знесе. Якщо їм буде більш спокійно в цьому відношенні-це не забороняється. На безпеку не впливає, це ж на землі", - зазначив російські авіаексперт.

За його словами, нібито використання двигуна при посадці може знизити знос деталей літака. Водночас він вказав, що при такому методі гальмування збільшується витрата палива, але воно виробляється в РФ, а колодки немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

Євросоюз і США ввели санкції, які забороняють технічне обслуговування і постачання запчастин літаків Airbus і Boeing з флоту російських авіакомпаній. Пізніше до санкцій приєднався виробник регіональних авіалайнерів Embraer з Бразилії.

Санкції можуть призвести до практично повної зупинки авіасполучення Росії із зовнішнім світом, тому що 90% цивільного флоту складається з повітряних суден західного виробництва.

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