На українських дорогах запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації.

Ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР запрацюють з понеділка, 1 січня, на українських дорогах. Так, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 – запрацює вперше. Про це у Facebook повідомив заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

В Києві відновлюють роботу одного комплексу на просп. Броварському/ст. м. Лівобережна.

У Київській області запрацюють ще 5 комплексів:

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на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – м. Київ;

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – м. Чернігів;

на 35 км+352 автодороги М-05 у напрямку с. Велика Солтанівка;

на 28 км+450 автодороги М-05 у напрямку с. Віта-Поштова;

на 46 км+050 автодороги М-06 у напрямку с. Калинівка.

В м. Бориспіль запрацюють вперше 2 комплекси: на вул. Броварська, 1-А, у напрямку вул. Глібова; вул. Київський шлях, 2-Б, у напрямку спрямування вул. Чумацька.

Також додаткові камери запрацюють у м. Кривий Ріг, в Миколаєві та Миколаївській області, в Полтаві та Полтавській області, в Чернігові та Чернігівській області, у Львові та Львівській області, а також у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях. Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.

Загальна кількість комплексів фіксації з 1 січня 2024 року складе 265. На порушників чекає покарання: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 340 грн штрафу; більш ніж на 50 км/год – 1700 грн.

Нововведення для водіїв

Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ, що, зокрема, призведе до значного подорожчання деяких послуг для водіїв. Відповідна постанова набере чинності з 1 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що у державному застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

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