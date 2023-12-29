У державному застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Як повідомляє прес-служба "Дії", це пов’язано з заміною тарифів на адміністративні послуги для водіїв з 1 січня 2024 року.
"З нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв – таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні, а саме – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.
У прес-службі закликали користувачів заздалегідь спланувати заміну водійських документів, а також купівлю або продаж авто.
Послуги для водіїв – останні новини
19 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в застосунку "Дія" запрацює послуга купівлі-продажу авто за 15 хвилин. Можна буде купити або продати авто через смартфон, а також отримати новий техпаспорт і номери.
З 1 січня 2024 року набере чинності постанова Кабінету міністрів щодо зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Це призведе до значного подорожчання деяких послуг для водіїв.