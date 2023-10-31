В Україні замінять одне з маркувань на транспортних засобах.

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, якими передбачено нове маркування навчальних транспортних засобів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що скоро зміниться розпізнавальний знак на навчальних транспортних засобах сервісних центрів МВС й автошкіл.

"Термін "Учбовий транспортний засіб" буде замінено на "Навчальний транспортний засіб". Відповідно літера "У" чорного кольору буде замінена на літеру "Н" такого ж кольору", - зазначають в міністерстві.

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В повідомленні сказано, що зміни набудуть чинності через шість місяців з дня офіційного оприлюднення.

Як відомо, такі зміни були затверджені постановою Кабінету міністрів України № 1128 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".

Зміни в ПДР - новини

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення до законодавства Євросоюзу.

Тоді представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що змінами передбачено, що обовʼязково необхідно вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. Згідно нині діючими Правилами дорожнього руху, у період з 1 жовтня по 1 травня їзда з вимкненим ближнім світлом фар або ходовими вогнями є правопорушенням. У цьому випадку водієві загрожує штраф у розмірі 425 - 510 грн.

Також змінами закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

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