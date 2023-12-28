Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ, що, зокрема, призведе до значного подорожчання деяких послуг для водіїв. Відповідна постанова набере чинності з 1 січня.
Згідно з постановою Кабміну №1386 від 27 грудня, збільшується вартість послуг Територіальних органі з надання сервісних послуг МВС, зокрема:
- Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень,
- Прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень,
- Прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень,
- Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень.
Послуги для водіїв
З листопада українці можуть складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обов’язкового навчання в автошколі.
Також з листопада вдосконалили послугу заміни посвідчення водія - українці мають змогу замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в застосунку "Дія". Послуга доступна для водіїв-новачків і для автовласників, які хочуть змінити пластикове посвідчення.