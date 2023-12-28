Так, вартість теоретичного та практичного іспитів на водіння зросте з 13 гривень до 250 гривень та 420 гривень відповідно.

Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ, що, зокрема, призведе до значного подорожчання деяких послуг для водіїв. Відповідна постанова набере чинності з 1 січня.

Згідно з постановою Кабміну №1386 від 27 грудня, збільшується вартість послуг Територіальних органі з надання сервісних послуг МВС, зокрема:

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень,

Прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень,

Прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень,

Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень.

Послуги для водіїв

З листопада українці можуть складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обов’язкового навчання в автошколі.

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Також з листопада вдосконалили послугу заміни посвідчення водія - українці мають змогу замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в застосунку "Дія". Послуга доступна для водіїв-новачків і для автовласників, які хочуть змінити пластикове посвідчення.

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