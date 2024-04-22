Жодних змін у роботі двох вказаних станцій метро наразі не планують.

Жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" наразі не планують, заявили у Київській міській держадміністрації після публікації в ЗМІ щодо загрози закриття ще кількох станцій столичної підземки через аварійність тонелів.

"Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи", - мовиться у повідомленні.

У КМДА зазначають, що станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю. Наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

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Звертається увага, що "Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро.

Ремонт у Київському метро

9 грудня було терміново зупинено рух поїздів київського метро Оболонсько-Теремківської лінії на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" через підтоплення тунелю.

У березні ц.р. мер столиці Віталій Кличко заявив, що заплановані роботи на аварійній ділянці тонелю "синьої" гілки метро виконано на 40%. За його словами, міська влада робить все можливе, щоб відновити рух метро між станціями "Деміївська" і "Либідська" наприкінці літа.

Водночас, голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявив, що частину синьої гілки метро, яку закрили на ремонт 9 грудня, може відновити роботу через кілька років. Він вважає, що аварійну частину тонелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно не ремонтувати, а будувати заново і на такі роботи потрібно від 2-х до 5-ти років.

А 19 квітня видання "Комерсант Київський", посилаючись на власні джерела у КМДА, опублікувало інформацію, що на тій самій "синій" гілці Київського метрополітену готуються до закриття ще кількох станцій. Йдеться про "Почайну" та "Тараса Шевченка". У столичної влади, як пише видання, також є питання до технічного стану "Поштової площі", яка зазнає високого навантаження через щільний автомобільний трафік, незавершену транспортну розвʼязку та офісні новобудови. За словами співрозмовника видання, питання щодо "Поштової площі" поки що розглядається на рівні експертного обговорення. Закриття "Почайної" та "Тараса Шевченка" є неминучим.

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