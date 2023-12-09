Інтервал руху між поїздами складатиме до півгодини.

Влада Києва розглядає можливість запуску човникового руху через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" і "Теремки". Про це заявив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації Руслан Кандибор, інформує Суспільне.

За словами чиновника, інтервал руху між поїздами складатиме до півгодини. Він також пояснив, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". На початку листопада тут були виявлені тріщини та просідання грунту. Ситуація погіршилася останніми днями, і через тріщини стала просочуватися вода. Це може призвести до обвалу. З цієї причини було ухвалено рішення закрити декілька станцій синьої лінії метро.

Кандибор уточнив, що зараз триває укріплення тунелю зсередини, і були встановлені маяки, щоб уникнути поширення тріщин. При цьому закриття ділянки метро дозволило стабілізувати рух води та уникнути підтоплень.

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Руйнування тунелю у метро Києва

З 9 грудня у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

У столичній мерії пообіцяли, що для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Згодом у КМДА розповіли, як забезпечать перевезення пасажирів метро до Теремків. Так, нині від станції метро "Теремки" до "Либідської" курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів. Але протягом найближчої години кількість одиниць наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів.

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