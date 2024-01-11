За словами експерта, аварійну частину потрібно не ремонтувати, а будувати заново.

Частина синьої гілки метро, яку закрили на ремонт 9 грудня, може відновити роботу через кілька років. Таку заяву зробив голова Офісу трансформацій Максим Бахматов в ефірі телемарафону.

За його словами, аварійну частину метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно не ремонтувати, а будувати заново. На такі роботи може піти від 2-х до 5-ти років. Крім того, Бахматов заявив, що міст Метро у Києві – аварійний.

"Він просто ще не впав, але він реально аварійний ще з 2017 року. І про це кажуть, і є експертні висновки, і публічна інформація про це. Це реальний шок. Реально тунель на "Деміївській" аварійний і будуть будувати новий. Так, це експертна думка людини, що цим займається", – сказав Бахматов.

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Ситуація з метро в Києві

З 9 грудня рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" було повністю зупинено до завершення робіт, оскільки є підтоплення тунелю. Було запущено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська". Також, запустили "човниковий" рух через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".

Директор департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор зазначав, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська", оскільки на початку листопада тут були виявлені тріщини та просідання грунту, а пізніше через тріщини стала просочуватися вода.

Оскільки це могло призвести до обвалу, то було ухвалено рішення закрити декілька станцій "синьої" лінії метро.

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