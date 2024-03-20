Заплановані роботи на аварійній ділянці виконано наразі на 40%.

Мер столиці Віталій Кличко каже, що міська влада робить все можливе, щоб відновити рух метро між станціями "Деміївська" і "Либідська" наприкінці літа. Про це йдеться у дописі міського голови у Telegram.

Кличко повідомив, що сьогодні побував на майданчику біля станції метро "Деміївська", де тривають роботи з підняття грунту з поверхні тунелю. Там, за його словами, в три зміни працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки.

"За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській", – уточнив мер.

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Також, за його інформацією, тривають необхідні роботи у самому тунелі – з його укріплення і з подальшого ремонту.

"За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт. Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська", – запевнив міський голова.

Аварія на синій гілці метро Києва

Дев'ятого грудня рух поїздів метро Оболонсько-Теремківської лінії на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" повністю зупинили через підтоплення тунелю. Директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації Руслан Кандибор пояснив, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У Київраді повідомили наприкінці січня, що відновити експлуатацію тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують на початку червня.

Водночас, голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявив, що частина синьої гілки метро, яку закрили на ремонт 9 грудня, може відновити роботу через кілька років. Він вважає, що аварійну частину тонелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно не ремонтувати, а будувати заново. На такі роботи може піти від 2-х до 5-ти років.

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