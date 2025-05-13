Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing для авіакомпаній. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Пекін наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальших постачань "Боїнгів". На той момент китайські авіаперевізники чекали на приблизно десять літаків Boeing 737 Max.
Втім, схоже, що ситуація вийшла з глухого кута. Цього тижня офіційні особи в Пекіні почали повідомляти китайським перевізникам і державним установам, що поставки літаків американського виробництва можуть відновитися.
І хоча зняття заборони відкриє шлях до повноцінного відновлення постачань, незрозуміло, як скоро китайські перевізники зможуть отримати необхідні їм авіалайнери.
Як би там не було, відновлення поставок стане "рятівним кругом" для компанії Boeing, яка останні роки стикається із серйозними труднощами.
Ще в минулому році УНІАН повідомляв, що американський гігант зазнає мільярдних збитків. Причому компанія має проблеми не лише в сегменті авіалайнерів – оборонний сегмент Boeing також "штормить".
Серед головних проблем експерти називали труднощі з реалізацією амбітної програми Boeing 777X, а також затримки у створенні навчального літака Red Hawk.
Американо-китайська торговельна війна
США та Китай вирішили тимчасово знизити мита на товари один одного. Рішення направлене на те, щоб знизити торговельну напруженість між країнами і дати двом найбільшим економікам планети кілька місяців на врегулювання розбіжностей.
Сукупні 145%-ві американські мита на більшість китайських товарів повинні знизити до 30%. Водночас, 125%-ві мита Китаю на американські товари знизяться до 10%.
Також стало відомо про створення механізму, який дозволить обговорювати економічні відносини між країнами в майбутньому.