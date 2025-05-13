Раніше стало відомо, що США і Китай домовилися про тимчасове зниження мит на 90 днів.

Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing для авіакомпаній. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Пекін наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальших постачань "‎Боїнгів". На той момент китайські авіаперевізники чекали на приблизно десять літаків Boeing 737 Max.

Втім, схоже, що ситуація вийшла з глухого кута. Цього тижня офіційні особи в Пекіні почали повідомляти китайським перевізникам і державним установам, що поставки літаків американського виробництва можуть відновитися.

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І хоча зняття заборони відкриє шлях до повноцінного відновлення постачань, незрозуміло, як скоро китайські перевізники зможуть отримати необхідні їм авіалайнери.

Як би там не було, відновлення поставок стане "‎рятівним кругом"‎ для компанії Boeing, яка останні роки стикається із серйозними труднощами.

Ще в минулому році УНІАН повідомляв, що американський гігант зазнає мільярдних збитків. Причому компанія має проблеми не лише в сегменті авіалайнерів – оборонний сегмент Boeing також "‎штормить"‎.

Серед головних проблем експерти називали труднощі з реалізацією амбітної програми Boeing 777X, а також затримки у створенні навчального літака Red Hawk.

Американо-китайська торговельна війна

США та Китай вирішили тимчасово знизити мита на товари один одного. Рішення направлене на те, щоб знизити торговельну напруженість між країнами і дати двом найбільшим економікам планети кілька місяців на врегулювання розбіжностей.

Сукупні 145%-ві американські мита на більшість китайських товарів повинні знизити до 30%. Водночас, 125%-ві мита Китаю на американські товари знизяться до 10%.

Також стало відомо про створення механізму, який дозволить обговорювати економічні відносини між країнами в майбутньому.

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