Нова магістраль з'єднає існуючі гілки залізниць в Узбекистані і Киргизії.

Китай, Узбекистан і Киргизстан мають намір побудувати залізничний коридор за маршрутом "Китай-Європа" в обхід Росії. Відповідний тристоронній документ був підписаний на саміті "Центральна Азія-Китай", що відбувся днями в Китаї, повідомляє "Радіо Свобода".

Перші домовленості про будівництво цієї залізничної магістралі були підписані ще у вересні 2022 року в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, що відбувся в Узбекистані. Новий документ визначає подальші конкретні кроки в реалізації проекту - розробка детального проекту, визначення моделі фінансування тощо.

За попередньою інформацією, нова залізнична магістраль повинна починатися на Торугартському перевалі – на кордоні Киргизстану і Китаю, де вже є діюча залізнична гілка. Далі магістраль піде до Узбекистану, де з'єднається з іншою вже існуючою гілкою узбецької залізниці.

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Нова магістраль пройде через складні для будівництва гірські райони, що вимагатиме створення безлічі тунелів, кількість яких може скласти до сотні.

Китай видавлює Росію з Азії

На минулих вихідних в Китаї відбувся саміт "Центральна Азія-Китай", на якому було заявлено про плани значного посилення економічного співробітництва Пекіна з країнами регіону. Фактично Китай оголосив про намір підім'яти під себе Центральну Азію, що раніше вважалася вотчиною РФ.

Примітно, що з самою Росією відносини у Китаю досить суперечливі. Наприклад, напередодні стало відомо, що Китай під різними приводами відмовляється імпортувати російське зерно, вважаючи за краще закуповувати його в США, Австралії та Канаді.

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