Китай має намір повністю прибрати до своїх рук колишню радянську Середню Азію.

Правитель Китаю Сі Цзіньпін оприлюднив масштабний план розвитку Центральної Азії - регіону, де донедавна домінувала Росія. Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні в Китаї відбувся саміт "Китай-Центральна Азія", який зібрав лідерів Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Господар саміту Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий взяти на себе координацію стратегії розвитку цього регіону – від зміцнення внутрішньої і міжнародної безпеки країн регіону до будівництва важливих інфраструктурних проектів.

Також лідер КНР обіцяє прихід в країни регіону китайських компаній, які дадуть місцевим жителям додаткові робочі місця. А ось місцевим урядам Пекін обіцяє фінансову підтримку і гранти сукупно на суму в 3,8 мільярда доларів.

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"Своєю участю Китай поставив себе в авангарді гонки за політичний вплив і енергетичні активи в багатому ресурсами регіоні, поки Росія відволіклася на війну в Україні, а США послабили свою присутність тут після виведення військ з Афганістану", – пише Reuters.

П'ять колишніх радянських республік з мережею торгових коридорів пропонують Китаю альтернативні маршрути для перевезення палива, продовольства та інших товарів по маршруту "Китай – Європа" в разі збоїв в інших місцях.

Крім того, цей саміт повинен стати для Китаю противагою в інформаційному порядку денному на тлі саміту лідерів "Великої сімки", що триває паралельно, де Китай активно критикують за сумнівну позицію щодо війни в Україні.

Геополітичні амбіції Китаю

У березні Сі Цзіньпін відкрито заявив, що Китай готується до великої війни. Ці заяви підтверджуються низкою дій, спрямованих на зміцнення особистої влади Сі в Китаї і зростанням витрат на китайську армію. Очевидною причиною цієї війни буде спроба Пекіна оволодіти Тайванем.

На цьому тлі залишається сумнівною позиція Китаю щодо війни в Україні. Хоча Пекін стверджує, що зацікавлений у мирі і не хоче допомагати жодній зі сторін, він жодного разу не засудив сам факт російської агресії і не зажадав (принаймні публічно) від Москви вивести війська з України. Ця обставина викликає роздратування у Заходу.

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