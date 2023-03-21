6900 тонн нафти було відправлено через порт Актау до порту Баку.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, Казахстан доставив нафту до Азербайджану через Каспійське море в обхід Росії.

Як повідомляє Kaztransoil, така доставка нафти була здійснена вперше. 6 900 тонн нафти було відправлено з Кашаганського родовища через порт Актау до порту Баку.

Вантажовідправником нафти є Казахстанська компанія INPEX North Caspian Sea, Ltd.

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За словами директора філії INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстані Хіроші Ікеда, тестове відвантаження показало можливість диверсифікації експортних маршрутів для кашаганської нафти шляхом залізничних перевезень у бік Транскаспійського маршруту.

Війна в Україні та позиція Казахстану

17 червня 2022 року Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "республіки" "квазідержавними територіями".

Практично відразу після цієї заяви Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська.

У липні 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив Національній нафтогазовій компанії налагодити продажі нафти в обхід Росії. Токаєв визначив Транскаспійський маршрут пріоритетним напрямком.

У серпні 2022 року стало відомо про те, що Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії. Повідомлялося, що транзит по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан Почнеться через місяць.

Також повідомлялося, що Казахстан вже у 2023 році може транспортувати ще 3,5 мільйона тонн нафти по іншому азербайджанському трубопроводу в грузинський чорноморський порт Супса.

Транскаспійський маршрут

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут дозволяє налагодити продаж нафти та інших товарів в обхід Росії. Він починається в Китаї, а після Казахстану проходить через акваторію Каспійського моря і далі - в Азербайджан, Грузію і Туреччину. Звідти можна здійснювати поставки в країни Європи.

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