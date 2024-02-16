В чергах до України знаходиться близько 1400 вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Польщею, де відбувається блокування.

"Блокування на території Польщі продовжується на п’яти напрямках. Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів", – заявив речник в ефірі телемарафону.

За інформацією від польських колег, станом на ранок 16 лютого в чергах в напрямку України на всіх цих напрямках разом знаходиться близько 1400 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", а найменше – на напрямку ПП "Устилуг" та "Угринів".

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Демченко зауважив, що водії та перевізники шукають можливість перетину кордону на тих напрямках, де це можливо. Один з них – це напрямок ПП "Краківець". На ранок п’ятниці там також є черга, яка складає близько 1750 вантажівок.

Він також зазначив, що черги збільшуються, а кількість перетинів кордону вантажівками залишається досить низькою. Особливо – у напрямку ПП "Ягодин", де за минулу добу кордон перетнуло лише 145 вантажівок в обох напрямках. При тому, що його пропускна спроможність – від 1200 до 1400 вантажівок.

"Але гірша ситуація у напрямку пункту пропуску "Шегині", бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу. За минулу це було 45 вантажних транспортних засобів, які в обох напрямках змогли перетнути кордон", – розповів Демченко.

Протести на кордоні

Як повідомляв УНІАН, у лютому польські фермери вчергове розпочали акцію протесту на кордоні з Україною. Станом на 13 лютого було заблоковано шість пунктів пропуску. 14 лютого польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" заявило, що фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску з 20 лютого.

15 лютого біля пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею розпочалася акція протесту українських перевізників, які протестують у відповідь на дії польських фермерів.

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