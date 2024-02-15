Українські перевізники і водії планують зупиняти й перешкоджати руху польських вантажівок.

Сьогодні 15 лютого, біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розпочалася акція протесту українських перевізників, які протестують у відповідь на дії польських фермерів, пише "Суспільне".

Зазначається, що на кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

Акція протесту стартувала орієнтовно об 11:00. На місці чергують правоохоронці.

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Українські перевізники і водії планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

Як повідомив речник громадської організації "Перевізники західного регіону" Богдан Коваль, мітингувальники уже затримали першу вантажівку з польською реєстрацією. Учасники протесту планують забороняти йому проїзд впродовж години. Згодом обіцяють дозволити рух.

Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Напруження на українсько-польському кордоні

У лютому польські фермери вчергове розпочали акцію протесту на кордоні з Україною. Станом на 13 лютого було заблоковано шість пунктів пропуску, розпочавши протест біля пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського "Краківця".

14 лютого польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" заявило, що фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Повну блокаду запланували на 20 лютого.

У відповідь об’єднання українських перевізників попередило, що з 15 лютого розпочне власну акцію протесту на кордоні із сусідньою державою.

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