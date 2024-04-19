Впродовж першого кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США. Таким чином попит на "американців" з пробігом збільшився на 90%.
Як повідомляє "Укравтопром", авто зі Штатів становлять 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.
Найбільшу частку з цієї кількості становлять машини з бензиновими двигунами - 47%. Третина становить електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто - 6%.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США виглядає таким чином:
- Tesla Model 3 - 1118 авто;
- Tesla Model Y - 796;
- Volkswagen Passat - 635;
- Ford Escape - 633;
- Jeep Cherokee - 608.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у І кварталі, становить 6,2 року.
Український ринок авто
У березні український автопарк було поповнено на понад 4,4 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення. Таким чином відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Київ, Львівська та Дніпропетровська області.