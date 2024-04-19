Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк, становить більше 6 років.

Впродовж першого кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США. Таким чином попит на "американців" з пробігом збільшився на 90%.

Як повідомляє "Укравтопром", авто зі Штатів становлять 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.

Найбільшу частку з цієї кількості становлять машини з бензиновими двигунами - 47%. Третина становить електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто - 6%.

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ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США виглядає таким чином:

Tesla Model 3 - 1118 авто;

Tesla Model Y - 796;

Volkswagen Passat - 635;

Ford Escape - 633;

Jeep Cherokee - 608.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у І кварталі, становить 6,2 року.

Український ринок авто

У березні український автопарк було поповнено на понад 4,4 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення. Таким чином відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Київ, Львівська та Дніпропетровська області.

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