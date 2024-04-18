У першому кварталі попит на електрокари різко зріс.

В січні-березні 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV). Це у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Київ, Львівська та Дніпропетровська області. Про це повідомляє "Укравтопром".

П’ятірка найбільш активних ринків електроомбілів за підсумками першого кварталу виглядає так:

місто Київ – 1624 од. (61% вживані);

Львівська область – 1612 од. (86% вживані);

Дніпропетровська область – 935 од. (72% вживані);

Київська область – 858 од. (67% вживані);

Одеська область – 746 од. (72% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4. В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: TESLA Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині; Nissan Leaf – у Львівській та Одеській областях.

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Ринок авто в Україні

У березні автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення. Відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза. Частка нових машин в реєстраціях електрокарів склала 20%.

Найбільшим попитом в українських автолюбителів користуються нові автомобілі білого кольору: з усіх реалізованих у першому кварталі року легкових авто білими виявилися 36%.

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