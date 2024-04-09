Частка нових машин в реєстраціях електрокарів склала лише 20%.

За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення. Відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях електрокарів склала 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4337 авто. З них 900 нових авто та 3437 уживаних.

Топ-5 нових електромобілів місяця:

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Volkswagen ID.4 – 207 авто;

BYD Song Plus – 112 од.;

Honda eNS1 – 79 од.;

Honda M-NV – 70 од.;

Nissan Ariya – 68 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf – 546 авто;

Tesla Model 3 – 456 од.;

Tesla Model Y – 349 од.;

Volkswagen e-Golf – 246 од.;

Tesla Model S – 192 од.

Вподобання українців на ринку авто

Раніше повідомлялося, що впродовж березня 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили більше 72% ринку нових легковиків - це на 2,5 відсоткових пункта більше, ніж торік.

У березні вітчизняний автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків ввезених з-за кордону. Порівняно з березнем минулого року реєстрації цих авто збільшились майже у півтора раза.

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