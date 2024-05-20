Найбільш популярним залишається поїзд сполученням Київ – Варшава, на якому обмежена кількість місць через специфіку вагонів.

З початку року державна "Укрзалізниця" перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. В компанії очікують влітку на пожвавлення попиту на міжнародні рейси, повідомляє прес-служба перевізника

Зазначається, що найбільше пасажирів цьогоріч було перевезено у сполученні з Перемишлем – 451 тисяча, з Хелмом – 226 тисяч, з Варшавою – понад 82 тис.

"Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава, кількість місць обмежена через специфіку вагонів. Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їх кількість у парку компанії обмежена", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

В УЗ рекомендують у разі, якщо пасажир не встиг купити квиток на цей поїзд, розглянути поїзд Львів – Рава-Руська – Варшава, а також рейси до Хелма та Перемишля. Продаж квитків відкриваються за 20 діб до відправлення поїзда.

Перевізник також відзначив, що компанія наразі активно готується до літнього сезону перевезень. Там нагадали, що в міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів: 14 – з найбільших міст України та ще 14 – з прикордонних містечок.

Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини.

Українська залізниця – останні новини

15 травня стало відомо, що з Києва курсуватиме новий потяг – "Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Відтепер на цьому маршруті курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд.

Раніше УЗ запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Перехід на новий ресурс буде здійснюватись поступово.

Вас також можуть зацікавити новини: