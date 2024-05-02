Зокрема. зросли міжнародні перевезення.

У січні-квітні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів, або на чверть більше, ніж торік за аналогічний період (6,78 млн). Про це повідомила прес-служба перевізника.

Зазначається, що найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:

Києвом та Львовом – 412 тисяч;

Києвом та Дніпром – 255 тисяч;

Києвом та Харковом – 237 тисяч.

Водночас найбільша динаміка – у сполучення польського Хелма зі столицею, на якому перевезли на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік. Якщо розглядати міжнародні перевезення окремо, то було перевезено 703 тисячі пасажирів порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.

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При цьому, 93% поїздів "Укрзалізниці" у внутрішньому сполученні прибували вчасно.

Залізничні перевезення

Укрзалізниця в тестовому режимі поверне Інтерсіті до моря, але поки що в тестовому режимі. Швидкісний поїзд знову помчить із Києва до Одеси.

"Укрзалізниця", яка нещодавно запустила онлайн-продаж квитків до Угорщини, відкрила для всіх українців доступ в своєму застосунку до сервісу моніторингу квитків з можливістю автовикупу.

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