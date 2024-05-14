Перехід на новий ресурс буде здійснюватись поступово.

Державна "Укрзалізниця" запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Про це в Telegram повідомила прес-служба перевізника.

"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Зазначається, що сайт розроблений за підтримки Mastercard та побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень. Він запущений у бета-режимі та має такі функції:

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купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на поїзди Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації акаунту через "Дія.Підпис";

повернення квитків на міжнародні рейси;

придбання квитків у жіночі купе;

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.

Перехід на новий ресурс буде здійснюватись поступово для комфорту всіх користувачів, додали в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" – останні новини

У січні-квітні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів, або на чверть більше, ніж торік за аналогічний період (6,78 млн). Зазначається, що найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між: Києвом та Львовом – 412 тисяч; Києвом та Дніпром – 255 тисяч; Києвом та Харковом – 237 тисяч.

В Україні в пасажирських поїздах, слідом за "жіночими вагонами", невдовзі з'являться ще й "сімейні вагони". Компанія спільно з фондом UNICEF запустить спеціальні вагони для пасажирів, які подорожують сім'ями. Курсуватимуть вони у внутрішньому сполученні.

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