"Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Відтепер на цьому маршруті курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд. Як повідомляє в Telegram прес-служба перевізника, для цього залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда Фастів – Чернігів до Славутича.
Регіональний поїзд №894\893 вирушає зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 та до Фастова о 21:44. У зворотному напрямку поїзд №892\891 вирушає з Фастова о 07:00, з Києва о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46. Також у сполученні Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859\6860 (щодня, крім вихідних) та №6862 (щодня).
Крім того, в УЗ заявили, що посилюють транспортний звʼязок столиці зі Сумщиною та призначає додатковий денний поїзд №279/280 Київ – Суми.
Зазначається, що потяг курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 07:33. Прибуття до кінцевої станції Суми о 13:19, у зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47. Складатиметься поїзд із сидячих вагонів.
Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.
Українська залізниця – останні новини
У січні-квітні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів, що на чверть більше, ніж торік за аналогічний період (6,78 млн).
14 травня "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.