Заяву на претензійне повернення залізничних квитків можна оформити онлайн.

"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків – відтепер для цього не обов’язково заповняти паперову заяву, достатньо оформити електронну версію заяви.

Як повідомляє прес-служба перевізника, процедура претензійного повернення квитків проводиться, коли повернення в режимі онлайн вже закрито або апріорі недоступне.

Для цього необхідно:

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перейти за посиланням на сайт "Укрзалізниці";

обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою "Дія.Підпис";

дочекатись результатів розгляду заяви.

Зазначається, що відтепер оформити повернення можна з будь-якої точки світу. Для цього достатньо мати "Дія.Підпис" та стабільний інтернет-зв’язок.

В УЗ нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадках якщо:

пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);

пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

"Повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше", – додали в УЗ.

"Укрзалізниця" – останні новини

10 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.

17 січня повідомлялося, що за підсумками минулого року онлайн-продаж квитків через сервіси "Укрзалізниці" та партнерів сягнув майже 85%.

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