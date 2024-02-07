"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків – відтепер для цього не обов’язково заповняти паперову заяву, достатньо оформити електронну версію заяви.
Як повідомляє прес-служба перевізника, процедура претензійного повернення квитків проводиться, коли повернення в режимі онлайн вже закрито або апріорі недоступне.
Для цього необхідно:
- перейти за посиланням на сайт "Укрзалізниці";
- обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";
- заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
- підписати заяву за допомогою "Дія.Підпис";
- дочекатись результатів розгляду заяви.
Зазначається, що відтепер оформити повернення можна з будь-якої точки світу. Для цього достатньо мати "Дія.Підпис" та стабільний інтернет-зв’язок.
В УЗ нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадках якщо:
- пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
- пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
- пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
- пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
- пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
- пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
- пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.
"Повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше", – додали в УЗ.
"Укрзалізниця" – останні новини
10 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.
17 січня повідомлялося, що за підсумками минулого року онлайн-продаж квитків через сервіси "Укрзалізниці" та партнерів сягнув майже 85%.