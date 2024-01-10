У грудні перевізник зробив часткове подорожчання міжнародних квитків.

"Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення. Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко в інтерв'ю "Українському Радіо".

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення", – зазначив представник держкомпанії.

Він також відмітив, що важливим і дуже популярним напрямком є сполучення зі Сходом і Півднем. Наприклад, Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Миколаївський, Херсонський напрямки і Запоріжжя.

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"Там постійний потік пасажирів, ми зараз багато в чому пріоритезуємо ці потоки, будемо продовжувати давати максимум поїздів", – додав Шевченко.

За його словами, також важливим напрямком є західна частина країни, зокрема, гори. Це реабілітаційно-оздоровча частина для дитячих груп, людей на реабілітації та оздоровлення у Сваляві, Мукачеві й Славському.

"А інша частина — це внутрішній потік "туристів" всередині країни, хоча туризм сьогодні у дуже важкому стані, відповідно це якийсь рваний короткостроковий відпочинок плюс передислокація людей. Це напрямки на Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, вони залишаються найбільш завантаженими", - пояснив керівник із пасажирських комунікацій УЗ.

"Укрзалізниця" – останні новини

За підсумками 2023 року "Укрзалізниця" загалом перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. При цьому до країн Європи було перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів.

У грудні УЗ запустила новий сервіс спецзамовлення проїзних документів для військовослужбовців, який дозволить забронювати квитки на потяг навіть у разі їх відсутності у продажу.

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