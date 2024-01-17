Купівля проїзних документів за допомогою спеціальних сервісів набирає популярності.

За підсумками 2023 року продаж квитків онлайн через сервіси "Укрзалізниці" та партнерів сягнув майже 85%. Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

"За підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси "Укрзалізниці" та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що доля мобільного застосунку протягом року постійно зростала. Так, за підсумками року було зафіксовано підвищення на 23,2% до рівня 37,9%.

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"Укрзалізниця" – останні новини

У листопаді 2023 року компанія інтегрувала застосунок "Укрзалізниця" з "Дією" для боротьби з перекупниками. Так, в застосунку УЗ купити квиток на найпопулярніший поїзд Київ - Варшава можна тільки після верифікації акаунту з "Дія.Підписом".

У грудні українська залізниця запустила новий сервіс для військовослужбовців - спецзамовлення проїзних документів, що дозволить забронювати квитки на потяг навіть у разі їх відсутності у продажу.

У січні 2024 року керівник із пасажирських комунікацій УЗ Олександр Шевченко повідомив, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.

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