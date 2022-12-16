Підземні станції метро працюватимуть в режимі укриття. На заміну електротранспорту влада обіцяє випустити додаткові автобуси.

Сьогодні до кінця дня поїзди метро в Києві не курсуватимуть через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії.

Мешканців столиці закликають користуватися наземним громадським транспортом для пересування містом. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, 17 грудня в Києві додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути, а також які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

"Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай", - повідомили в КМДА.

Міська влада також оприлюднила перелік автобусних маршрутів, які працюють у місті. Водночас підземні станції метрополітену працюватимуть в режимі укриття.

Ракетний удар 16 грудня: ситуація в Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, ворожі війська вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. У трьох районах столиці пролунали вибухи. На Київщині ППО збила ракету.

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив, що у небі поблизу Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких було збито.

У КМВА інформували, що поки відомо про одного постраждалого внаслідок влучань ракет, але наразі дані щодо руйнувань та жертв уточнюються. Зокрема, постраждала людина у Дніпровському районі столиці, їй на місці була надана медична допомога без госпіталізації.

Тим часом по всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

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