Підземні станції метрополітену працюють як укриття.

У Києві рух метро тимчасово зупинено на всіх лініях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття", - зазначив він.

Кличко нагадав, що повітряна тривога триває та закликав містян залишатися в укриттях. "Про відновлення руху повідомимо додатково", - додав мер.

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Війна в Україні - ракетний удар 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні.

Мер Києва повідомив про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Також відомо про влучання по трьом об'єктам критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема у Харкові.

На Київщині, поблизу міста Буча, силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету. У Києві та Полтавщині спрацювала ППО. Мери повідомили про знеструмлення Харкова та Полтави.

З початку атаки ворог завдав по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів. У Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок.

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