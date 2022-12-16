У Києві рух метро тимчасово зупинено на всіх лініях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття", - зазначив він.
Кличко нагадав, що повітряна тривога триває та закликав містян залишатися в укриттях. "Про відновлення руху повідомимо додатково", - додав мер.
Війна в Україні - ракетний удар 16 грудня
Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні.
Мер Києва повідомив про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Також відомо про влучання по трьом об'єктам критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема у Харкові.
На Київщині, поблизу міста Буча, силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету. У Києві та Полтавщині спрацювала ППО. Мери повідомили про знеструмлення Харкова та Полтави.
З початку атаки ворог завдав по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів. У Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок.