Міністр енергетики попередив про аварійні відключення світла.

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії 16 грудня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він попередив про можливе падіння обсягів геренації електроенергії.

"Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - зазначив міністр.

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Війна в Україні - ракетний удар 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні. Про роботу ППО повідомлялося в багатьох областях - Харківській, Київській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та інших.

Мер Києва повідомив про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Також відомо про влучання по трьом об'єктам критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема у Харкові.

З початку атаки в Запорізькій області вже зафіксовано 15 "прильотів" російських ракет. У Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок.

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