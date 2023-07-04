Зранку 5 липня відкриється проїзд тимчасовим мостом через річку Десна, що забезпечить ще одне транспортне сполучення Чернігова з Києвом. Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області.

Згідно з інформацією, відкриття руху по цьому напрямку суттєво полегшить транспортне сполучення для мешканців громад, яким не доведеться більше користуватись 30-кілометровим об’їздом. "Також міст забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту з "київського" напрямку в сторону Чернігова, Мени, Городні та інших громад правобережної частини області", – наголошується в повідомленні.

Зведення тимчасової споруди тривало майже рік, були проведені масштабні роботи з ліквідації наслідків ведення бойових дій та знешкодження потужних боєприпасів, що були на дні річки, адже у березні 2022 року навколо Чернігова тривали важкі бої. Для проїзду діятиме обмеження – до 18 тонн загальна вага транспортного засобу і навантаження на вісь – до 7 тонн.

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Загалом торік у Чернігівські області під час бойових дій було зруйновано 27 штучних споруд. Агентство відновлення забезпечило тимчасовий проїзд через 20 тимчасових споруд, паралельно з цим відбудовуємо основні мости на головних транспортних артеріях в області. Наразі в Чернігівській області капітально відновлено 6 мостів, ще на 6 спорудах активно ведуться будівельні роботи.

Новини Чернігівщини

У Чернігівській ОВА повідомили, що чверть сховищ непридатні для використання. З 2,5 тисячі сховищ, протирадіаційних та найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення із відповідними захисними властивостями 614 виявилися непридатними для використання. Ще 314 були зачиненими. Такі результати комісійного обстеження споруд, що проводили в червні.

Крім того, у Чернігівській області почали вручати повістки на камеру. Військовослужбовці Чернігівського ТЦК вийшли на патрулювання з боді-камерами одними з перших в Україні.

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