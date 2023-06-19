Йдеться про договір на закупівлю нового трансформатору для потреб Чернігівської ТЕЦ, ціну якого штучно завищили.

В Чернігівській області оголосили підозру заступнику міського голови через неправомірно завищену ціну договору на закупівлю нового трансформатору для потреб місцевої ТЕЦ.

Йдеться про збитки на рівні 30 млн гривень, повідомляє Офіс Генпрокурора. Наразі чиновника звинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Зазначається, шо "мільйонний" договорів підозрюваний підписав разом з посадовими особами комерційних структур у липні 2022 року. 30 млн гривень вирішили витратити на закупівлю нового трансформатора для потреб Чернігівської ТЕЦ. Старе обладнання було пошкоджено через агресію РФ.

"Згідно з висновками експертиз, зазначена у договорі ціна була вищою за ринкову більше ніж на 30 млн грн. Це спричинило Чернігівській громаді збитки на вказану суму. Водночас комерційна структура отримала надприбутки", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі за цією справою триває досудове розслідування, підозрюваному оголосили арешт з можливістю внесення застави розміром у 32 млн грн.

В Тернопільскій области накрали електрики на 1,5 млн гривень

Нагадаємо, що раніше Офіс Генпрокурора викрив у незаконному відборі електроенергії службовців лісогосподарського підприємства в Тернопільскій області.

Вони протягом року "набивали" собі гаманці завдяки накопиченню криптовалюти, яку брали в якості винагороду за продаж електроенергії. Тим часом незаконно вкрадений ресурс зловмисники оплачували коштами держпідприємства. Таким чином вони "намайнили" криптовалюти в обсязі 1,5 млн гривень.

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