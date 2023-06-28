Найгірша ситуація - в обласному центрі.

У Чернігівській області із 2,5 тисячі сховищ, протирадіаційних та найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення із відповідними захисними властивостями непридатними до використання виявилися 614, були зачиненими – 314. Такими є результати комісійного обстеження споруд, проведеного в червні, повідомили в Чернігівській ОВА.

За інформацією директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергія Болдирева, за час повномасштабної війни значно збільшилася кількість найпростіших укриттів (зараз це близько двох тисяч), проведені роботи з упорядкування.

"Проте це лише пів завдання. Укриття, незалежно від форми власності, мають бути відкритими, особливо під час повітряної тривоги. Тут незрозумілий підхід органів місцевого самоврядування, які, згідно з Кодексом цивільного захисту, відповідають за організацію такої роботи", – наголосив Болдирев.

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Особливо це стосується обласного центру Чернігівщини, де робота із забезпечення фонду захисних споруд цивільного захисту визнана незадовільною за результатами перевірок: у місті із майже 1300 перевірених об’єктів 355 виявилися непридатними, 159 – зачиненими. Саме з Чернігова на лінію "102", за інформацією заступника начальника Головного управління Нацполіції в області Дмитра Лося, у червні надійшло найбільше відповідних звернень – 19 із 22 по області.

Водночас у Чернігівській міськраді вважають, що за стан укриттів має відповідати міська військова адміністрація.

"Чернігівці чекають більшої ефективності в питаннях безпеки від міської військової адміністрації. Інакше навіщо її створено?", - прокоментував питання в.о. міського голови Олександр Ломако на своїй сторінці у Фейсбук.

За інформацією ОВА, результати проведених обстежень доведені до керівництва територіальних громад, яке й має попрацювати над виявленими недоліками (невідповідність технічним вимогам, незадовільний санітарний стан, затопленість тощо).

Ситуація з укриттями в Україні - деталі

В Україні наразі придатні для використання лише 77% всіх бомбосховищ. Цього достатньо, щоб вмістити лише 43% населення країни.

У Києві, у Дарницькому районі, встановили першу електронну систему доступу до укриття. Дослідна система має чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища.

Кабінет Міністрів звільнив низку голів районних державних адміністрацій, на території яких були виявлені значні порушення щодо утримання укриттів та сховищ у належному стані. Крім того, деяким чиновникам оголосили догани.