Першою за популярністю маркою на лютневому ринку нових авто в Україні вчергове стала Toyota.

У лютому українці придбали майже 5,7 тисяч нових легкових автомобілів. Відносно показників минулого року ринок збільшився на 51%. Від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota – 858 авто, що є на 70% більше, ніж торік. Друге місце посіла Renault – 706 авто (+64%). На третьому місці Volkswagen – 472 авто (+53%). Також у ТОП-5 лютого потрапили: Skoda – 452 авто. (+38%) та Peugeot – 348 авто. (+364%).

Бестселером лютого на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації.

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Всього з початку року вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Український ринок авто

Раніше повідомлялося, що попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі в порівнянні з січнем 2023 року. Так, впродовж січня в Україні було зареєстровано понад 1,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю.

У січні на українському ринку було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків зі США. З них найбільшу частку ринку становлять авто з бензиновими двигунами.

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