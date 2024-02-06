На вітчизняному ринку суттєво збільшилась частка електромобілів.

Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами, хоча їх частка у продажах зменшилась, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що в січні легкові автомобілі з бензиновими двигунами охопили майже 39% продажів нових авто, що на 15 відсоткових пунктів (в.п.) менше ніж торік.

При цьому чверть ринку належала дизельним авто, що на 6 в. п. більше січневого показника минулого року. Також суттєво збільшилась частка електромобілів – з 10% до 19%. В свою чергу частка гібридів підросла майже на 1 в. п. – до 17%. Автомобілям з ГБО належало менше 1% січневого ринку нових легковиків.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Škoda Scala;

Дизельні – Renault Duster;

Електро – Volkswagen ID.4;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Український ринок авто – останні новини

У січні українці купили біля 4,4 тисяч нових легковиків, що майже на 50% більше ніж торік. Тоді першою за популярністю маркою на січневому ринку нових авто в Україні стала Toyota.

У лютому повідомлялося, що згідно опублікованого Мінекономіки переліку моделей авто, 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla підпадають під транспортний податок в 2024 році.

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