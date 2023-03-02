У десятці бестселерів лютого тільки кросовери та позашляховик.

"Укравтопром" склав топ-10 моделей легковиків, які користувалися найбільшим попитом на лютневому ринку.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації українських автомобілевиробників в Telegram.

В "Укравтопромі" нагадали, що минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 2,7 тис.нових легкових авто.

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Відзначається, що всі позиції належать кросоверам (два з яких – повністю електричні моделі) і позашляховику.

На першому місці серед найпопулярніших авто в Україні за лютий 2023 року - Renault Duster - 174 од., далі йдуть Suzuki Vitara-132 од.; Volkswagen ID.4 - 120 од., Hyundai Tucson-113 од., Mercedes - Benz GLE - 103 од., Mazda CX5 - 96 од., BMW X7-67 од., Dongfeng-Honda M - NV - 64 од., Toyota Land Cruiser Prado-60 од. і закриває десятку Toyota RAV - 4-60 од.

Війна в Україні та ринок автомобілів

У січні 2023 року український автопарк поповнився майже на 1,3 тис.електромобілів. У січні українці зареєстрували 11,5 тис. легковий автомобіль, ввезених з-за кордону, які були в користуванні.

Крім того, у січні 2023 року українці придбали та зареєстрували близько 3 тис.нових легкових автомобілів. Було було зареєстровано більше 700 нових комерційних вантажних і спецавтомобілів.

Українець у лютому придбали понад 2,7 тисячі нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі, а щодо січневого результату поточного року - на 8%.

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