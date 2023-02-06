Відставання від показника січня 2022 року становить 26%.

У січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних вантажних та спецавтомобілів.

Як повідомили у прес-службі "Укравтопрому", це майже на чверть менше ніж у грудні, а відставання від показника січня 2022 року становить 26%.

Зазначається, що кращий результат у цьому сегменті автомобільного ринку продемонструвала марка Renault – 300 зареєстрованих машин. На другому місці Fiat – 55 авто. Третій результат у Mercedes-Benz – 42 одиниці.

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Також до топ-5 рейтингу марок увійшли Ford – 41 од. та Volvo – 39 од.

Ситуація на автомобільному ринку України: подробиці

У 2022 році українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з 2021 роком ринок нових авто скоротився на 63% та досягнув найнижчого рівня з початку століття.

Також 5 січня стало відомо, що упродовж 2022 року в Україні було зареєстровано майже 6,9 тисяч нових комерційних автомобілів, що у 2,3 рази менше, ніж за 2021 рік.

6 січня в "Укравтопромі" повідомили, що за весь 2022 рік український автопарк поповнили 388,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Крім того, 10 січня стало відомо, що українці торік придбали 13,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у півтора рази більше порівняно з 2021 роком.

За перший місяць 2023 року українці придбали та зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто.

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