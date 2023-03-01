Лютневий ринок нових легкових автомобілів обрушився, проте попит на преміальні бренди зростає.

Українці в лютому придбали понад 2,7 тисяч нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі, а щодо січневого результату поточного року - на 8%.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", найкращий результат місяця продемонструвала Toyota - 351 реєстрація, що на 50% менше, ніж торік. Другою за кількістю отриманих номерів була марка Volkswagen - 255 одиниць (-9%).

Разом з тим BMW додала 65% в лютневих продажах і закінчила місяць на позначці 221 авто, увірвавшись до трійки лідерів.

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Четвертий результат продемонстрували відразу дві марки - Mercedes-Benz і Hyundai, по 211 авто в кожній. Але, якщо корейська марка втратила від торішнього показника 38%, то Mercedes-Benz збільшив продажі на 17%.

Замикає топ-5 лютневого ринку Renault-201 одиниць (-69%).

Зазначається, що бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, в заліку якого 174 реєстрації.

"Всього з початку року вітчизняний автопарк поповнили 5,7 тис.нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Ринок автомобілів під час війни

У січні 2023 року українці придбали та зареєстрували близько 3 тис.нових легкових автомобілів. У перший місяць 2023 року українці зареєстрували 11,5 тис. легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, які були в користуванні.

Також було було зареєстровано більше 700 нових комерційних вантажних і спецавтомобілів. Загалом у січні 2023 року український автопарк поповнився майже на 1,3 тис.електромобілів.

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