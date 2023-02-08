Середній вік старих авто, які в січні перейшли на українські номери, становить 11 років.

У січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром", це на 64% менше, ніж минулого року. Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин.

Найпопулярнішим б/в авто минулого місяця став Renault Megane. Протягом січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі.

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Другий результат у Volkswagen Golf - 765 шт. на третьому місці Skoda Octavia - 620 шт. також в топ-5 місяці увійшли Volkswagen Passat - 509 шт. і Ford Focus - 314 шт.

"Середній вік старих авто, які в січні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi 80 1993 року випуску", - додали в "Укравтопромі".

Війна в Україні та ситуація на ринку авто:

Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів.

У липні українці придбали і зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що в 2,3 рази більше, ніж минулого року, і на 64% щодо показника попереднього місяця.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

З початку року станом на 10 серпня український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Станом на 8 вересня 2022 року українці збільшили онлайн-попит на електромобіль з вираженим наміром купівлі у другому кварталі 2022 року в 1,45 рази порівняно з першим кварталом до 384 тис.запитів.

За 11 місяців 2022 року за 11 місяців українці придбали і поставили на облік 34 тисячі нових автомобілів.

За перший місяць 2023 року українці придбали та зареєстрували близько трьох тисяч нових легкових авто.

Також у січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних вантажних і спецавтомобілів.

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