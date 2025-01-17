Впродовж 2024 року на європейських ринках продали 309 392 автомобілів Dacia Sandero.

За підсумками минулого року Dacia Sandero повернув собі титул найбільш продаваного авто в Європі. Про це пише видання АutoExpress.

Раніше це звання належало компактному електричному кросоверу Tesla Model Y. Зазначимо, що останній демонструє прекрасні показники і на загальносвітовому ринку. Станом на кінець року модель займала друге місце по популярності, поступаючись лише "‎класиці"‎ авторинку – Toyota Corolla.

Як зараз повідомляє АutoExpress, впродовж 2024-го на ринках Європи продали 309 392 автомобіля Dacia Sandero. Це на 14,5% більше, якщо порівнювати з 2023 роком.

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Також за Sandero зберігається звання найбільш продаваного авто в Європі з точки зору приватних продажів, який він утримує з 2017-го. Загалом у 2024-му Dacia продала 676 340 автомобілів – це майже на 3% більше, ніж у позаминулому році.

Dacia Sandero (модель також відома як Renault Sandero) є п'ятидверним хетчбеком B класу, побудованим на шасі Renault Logan. При цьому формально авто не входить в знамените сімейство.

У вересні 2020 року було представлено третє покоління Sandero. Сама Dacia є румунським автомобільним виробником, який входить до Renault Group у якості дочірнього підприємства.

Український авторинок – що цікавого

Зазначимо, що на українському ринку величезною популярністю користується інша модель французького виробника – Renault Duster. У 2024-му цей компактний кросовер став найбільш популярним серед нових авто.

Варто сказати, що друге на третє місця серед найпопулярніших в Україні моделей також дістались кросоверам, а саме – моделям Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замкнула десятку лідерів Toyota Camry.

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