Автомобілі сімейства Toyota Corolla почали виробляти ще у 1966 році.

У листопаді Toyota Corolla залишилась лідером рейтингу найбільш продаваних автомобілів у світі, зберігши перевагу над Tesla Model Y. Такі дані наводить портал Focus2Move.

Якщо дивитись на сукупні дані по листопад, Toyota Corolla впевнено виступає у якості лідеру ринку в 2024 році з показниками у 1,004 мільйона проданих одиниць. Зазначимо, що автомобілі сімейства Toyota Corolla почали виробляти ще у 1966 році.

Показники Tesla Model Y складають "‎лише"‎ 973 463 нових машин (-4,2%). На третій позиції опинилась Toyota RAV4 з 925 332 продажів. Замикає десятку лідерів Kia Sportage.

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Загалом ТОП-10 виглядає так:

Toyota Corolla – 1,004 млн (-1.3%);

Tesla Model Y – 973 463 (-4.2%);

Toyota RAV4 – 925 332 (+12.3%);

Ford F-Series – 814 151 (+0.6%);

Honda CR-V – 667 218 (+5.7%);

Chevrolet Silverado – 577 103 (+0.3%);

Hyundai Tucson – 552 877 (-2.6%);

Toyota Camry – 530 895 (-7.9%);

BYD Song – 509 735 (+47.4%);

Kia Sportage – 490 322 (+4.1%).

Український авторинок – що цікавого

Нещодавно фахівці назвали автомобілі, які були найбільш популярними в грудні. Найбільш затребуваним на українському ринку залишається компактний кросовер-позашляховик Renault Duster. На другій позиції розташувався Peugeot Landtrek, на третій – Toyota RAV4. Замикає десятку лідерів Skoda Scala.

А раніше експерти назвали ТОП-5 найпопулярніших в Україні електромобілів. Цікаво, що як серед нових, так і серед вживаних електрокарів перше місце посіли авто від японських виробників.

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