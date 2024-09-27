Dacia Sandero - найпопулярніше авто в Європі у серпні / фото wikipedia.org

На ринках Європи у серпні було зареєстровано 753 482 нових авто. Це означає зниження на 16% порівняно з 899 881 одиницею, зареєстрованою за серпень минулого року. Такі дані наводить компанія JATO Dynamics, яка проаналізувала показники 28 європейських ринків. 

"Покупці все ще борються з тиском переходу на електрику, а електромобілі продовжують бути дорожчими, ніж і без того дорогі автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння", – говорить аналітик ‎JATO Dynamics Феліпе Муньос. 

Серед авто-брендів найбільшою популярністю користувались Volkswagen, Toyota, Škoda, BMW та Mercedes. 

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А ось найпопулярнішою моделлю став хетчбек Dacia Sandero – впродовж місяця на ринках Європи було реалізовано 15,6 тис таких нових авто. 

Топ-10 найпопулярніших моделей виглядає так:

  • Dacia Sandero – 15 653 одиниці; 
  • Tesla Model Y – 13 410; 
  • Toyota Yaris Cross – 13 201;
  • Volkswagen T-Roc – 12 853; 
  • Renault Clio – 12 180;
  • Dacia Duster – 11 655; 
  • Peugeot 208 – 10 778; 
  • Volkswagen Polo – 10 508;
  • Toyota Yaris – 10 294;
  • Kia Sportage – 10 153.

Найпопулярніші авто в Україні 

Раніше стало відомо, що у серпні український автопарк поповнили понад 8,1 тисячі нових легкових авто. Особливою популярністю користувались моделі Renault та Toyota, зокрема, Renault Duster та Toyota RAV4. 

Якщо казати конкретно про моделі з бензиновими ДВЗ, то тут найбільш популярною виявилась Mazda CX-5. Також у трійці лідерів серед нових бензинових авто опинились Kia Sportage та Škoda Octavia. 

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