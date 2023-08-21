Перше відділення Nova Post буде відкрито у столиці Словаччини Братиславі.

Українська логістична компанія "Нова пошта" вперше відкриє відділення в Словаччині. Як повідомляє прес-служба компанії, вже з жовтня українці зможуть відправляти у Словаччину й отримувати документи та посилки вагою до 100 кг.

Зазначається, що перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику кур’єра на будь-яку адресу для відправки.

"Нова пошта" за кордоном

30 червня 2023 року "Нова пошта" відкрила перше відділення в столиці Німеччини Берліні. Таким чином Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post.

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Вже 17 липня компанія відкрила друге відділення в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Відділення приймає посилки та вантажі до 100 кг та розташоване за адресою м. Берлін, Osnabrücker Str. 1, 10589. Тоді також повідомлялось, що компанія планує до кінця літа відкрити відділення у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні.

Також вже працюють два відділення компанії у столиці Чехії, Празі.

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