На черзі відкриття у місті Брно.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила друге відділення Nova Post в столиці Чехії Празі. На черзі відкриття мережі у місті Брно. Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі компанії.

Зазначається, що поштове відділення приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.

"Найближчим часом для зручності наших клієнтів ми запустимо доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії", - зазначив CEO Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук.

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Присутність "Нової пошти" у країнах Європи

Як повідомляв УНІАН, 5 червня "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у столиці Чехії Празі.

Зазначається, що Чехія стала четвертою європейською країною, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.

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