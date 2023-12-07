Реєстрації нових комерційних авто в Україні збільшились вдвічі.

Впродовж листопада на українському авторинку комерційного вантажного та спеціального транспорту було реалізовано 1031 нове авто, що на 6% більше, ніж у жовтні.

Як повідомляє "Укравтопром", у порівнянні з торішнім листопадом, реєстрації нових комерційних авто збільшились удвічі.

Топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці:

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Renault – 241 авто;

Peugeot – 74 од.;

Ford – 72 од.;

Mercedes-Benz – 71 од.;

MAN – 67 од.

"Всього з початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 10,1 тис. нових машин, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року", – йдеться в повідомленні.

Український ринок автомобілів

Сплеск попиту в 2023 році на нові комерційні вантажні та спецавтомобілі, ймовірно, відбувається у зв'язку з масштабною переорієнтацією перевізників на сухопутні кордони. Окрім залізниці це, зокрема, автомобільні перевезення на західному кордоні України. Так, реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів у жовтні склали 977 одиниць, що майже вдвічі більше показника аналогічного періоду минулого року.

У листопаді українці через блокування кордону придбали близько 5,4 тисячі нових легкових авто, що порівняно з жовтнем 2023 року менше на 6%.

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