Впродовж листопада на українському авторинку комерційного вантажного та спеціального транспорту було реалізовано 1031 нове авто, що на 6% більше, ніж у жовтні.
Як повідомляє "Укравтопром", у порівнянні з торішнім листопадом, реєстрації нових комерційних авто збільшились удвічі.
Топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці:
- Renault – 241 авто;
- Peugeot – 74 од.;
- Ford – 72 од.;
- Mercedes-Benz – 71 од.;
- MAN – 67 од.
"Всього з початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 10,1 тис. нових машин, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року", – йдеться в повідомленні.
Український ринок автомобілів
Сплеск попиту в 2023 році на нові комерційні вантажні та спецавтомобілі, ймовірно, відбувається у зв'язку з масштабною переорієнтацією перевізників на сухопутні кордони. Окрім залізниці це, зокрема, автомобільні перевезення на західному кордоні України. Так, реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів у жовтні склали 977 одиниць, що майже вдвічі більше показника аналогічного періоду минулого року.
У листопаді українці через блокування кордону придбали близько 5,4 тисячі нових легкових авто, що порівняно з жовтнем 2023 року менше на 6%.