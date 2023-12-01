Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota.

У листопаді українці придбали близько 5,4 тисячі нових легкових авто, що порівняно з жовтнем 2023 року менше на 6%. При цьому порівняно з листопадом минулого року ринок збільшився на 74%.

"Вочевидь вплинуло блокування кордону польськими перевізниками, через що строки доставки машин в Україну збільшилися, відповідно й очікування авто споживачами", - йдеться в повідомленні "Укравтопром"

Зазначається, що найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки. Відносно жовтня поточного року, продажі нових авто Toyota зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року.

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Друге місце посідає Skoda – 517 авто, що на 8% більше жовтня та на 90% більше до листопада 2022 року. Замикає трійку лідерів Volkswagen - 476 авто, що на 17% менше за жовтень та на 266% більше листопада минулого року.

Також у ТОП-10 місяця потрапили: Renault - 383 авто; Nissan - 309 авто; BMW - 253 авто; Mercedez-Benz - 222 авто; Mazda - 189 авто; Suzuki - 180 авто; Citroen - 178 авто.

При цьому титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster. Протягом місяця свої перші номерні знаки отримали 355 авто цієї моделі.

Всього за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тисяч нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Український ринок автомобілів

У жовтні українці купили понад 1300 легкових авто, які були ввезені з Китаю. Таким чином автомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків.

Також впродовж жовтня українці придбали понад 3 тисячі вживаних легковиків, які були виготовлені у США. Це становить 14% від всіх вживаних авто в жовтні.

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