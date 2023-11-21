Автомобілі американського походження охопили 14% жовтневого ринку вживаних авто.

За жовтень в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі вживаних легковиків виготовлених у Сполучених Штатах Америки. Як повідомляє "Укравтопром", це становить 14% від всіх вживаних авто в жовтні.

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості становлять машини з бензиновими двигунами - 42%; електромобілі майже 38%; гібридні авто та авто з ГБО мають по 7%; дизельні авто охопили 6% цього сегменту авторинку.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

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Tesla Model 3 - 433 авто; Tesla Model Y - 226 авто; Tesla Model S - 192 авто; Ford Escape - 182 авто; Jeep Cherokee - 170 авто.

Середній вік американських авто з пробігом, які у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить п’ять з половиною років.

Український ринок автомобілів

За жовтень український автопарк поповнили 1792 гібридних легкових авто, що стало рекордним показником за останні майже два року. При цьому частка нових авто в цій кількості тоді становила 59%.

Впродовж жовтня українці придбали понад 1300 легкових авто, ввезених з Китаю. Так, автомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків.

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