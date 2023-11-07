У січні-жовтні 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 9,1 тис нових машин.

Від початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнився 9,1 тис нових машин, що на 67% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Як повідомляє "Укравтопром", у січні-жовтні 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 9,1 тис нових машин, що на 67% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Сегмент важких вантажівок за підсумками 10 місяців виріс на 69%. Лише в жовтні відзначено зниження на 2% до вересня. До жовтня-2022 приріст склав 49%.

Відео дня

Реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів у жовтні склали 977 одиниць, що майже вдвічі більше показника аналогічного періоду минулого року.

Лідером ринку залишається Renault - 194 одиниці. Друге місце посів MAN, який не входив до п'ятірки у вересні, з результатом 94 одиниць. На третє з четвертого місяцем раніше піднявся Peugeot з реєстрацією 79 машин, тим самим змістивши з п'єдесталу Ford (66 одиниць) на одну сходинку. З "срібла" у вересні на п'яту сходинку в жовтні опустилася Scania з 64 машинами.

Ринок авто під час війни

У червні 2023 року повідомлялося про те, що китайські автомобілі підкорюють ринок. У першому півріччі цього року автомобілі китайського походження охопили 79% українського ринку електромобілів.

Українці за півроку придбали понад 12 тисяч електромобілів. Частка нових машин у реєстраціях електромобілів зросла з 18% у першому півріччі 2022 року до 22% поточного року.

Станом на 6 листопада 2023 року попит на старі авто в Україні за рік зріс на 40%. Середній вік старих машин, які в жовтні перейшли на українські номери, становить дев'ять з половиною років.

Вас також можуть зацікавити новини: