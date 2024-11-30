Це повʼязано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

У неділю, 1 грудня 2024 року, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це інформує Управління державної охорони (УДО).

"1 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до чинного законодавства України, військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

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Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

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У Києві дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом. Відповідне рішення підтримала Рада оборони столиці. Водночас для великовантажного транспорту новий міст буде закрито.

Крім того, за словами мера Києва Віталія Кличка, вже 2 грудня у столиці почнуть встановлювати головну ялинку країни. Урочисте відкриття заплановане традиційно на День Святого Миколая, 6 грудня.

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