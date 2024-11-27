У Києві дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом. Рішення підтримала Рада оборони Києва.
Мер Києва Віталій Кличко в Telegram зазначив, що новий маршрут включає також проїзд новим тунелем, який з'єднує міст із вулицею Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву "Троєщина".
При цьому він зазначив, що для великовантажного транспорту новий міст буде закрито.
"Мостовим переходом дозволено рух тільки спецтранспорту та автобуса маршруту №111. Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля нового тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту", - підсумував мер.
Подільсько-Воскресенський міст - останні новини
24 листопада мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту.
Активні роботи зі зведення мосту розпочалися ще 2003-го року і спочатку очікувалося, що об'єкт інфраструктури буде здано в експлуатацію 2008-го. Раніше Кличко заявляв про плани наприкінці 2020 року відкрити автомобільну частину мостового переходу.
Проєктна пропускна здатність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На ньому планували облаштувати шість смуг для автомобільного руху і дві залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також трубопровід.