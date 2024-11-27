Усім суб’єктам господарювання столиці Рада Оборони міста рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних та різдвяних свят.

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг, з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці. "Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів. Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", - зазначає Кличко.

За його словами, встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня. Біля ялинки встановлять фотозону з QR-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

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Своєю чергою Київська міська військова адміністрація повідомила, що Рада Оборони міста рекомендувала усім суб’єктам господарювання Києва незалежно від форми власності утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят:

"У разі організації таких святкових різдвяних та новорічних заходів у приміщеннях - дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки та врахувати необхідність наявності укриття".

Головну ялинку країни почнуть демонтувати після 10 січня.

Новин Києва сьогодні у центрі уваги - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській міській держадміністрації повідомляли, що рішення про можливість встановлення Головної новорічної ялинки ухвалюватиметься наприкінці листопада.

Не зважаючи на масштабне вторгнення Росії в Україну у столиці щороку встановлюють головну ялинку. ЇЇ розташовують вже традиційно на Софійській площі. Місто не витрачало на це коштів в останні роки, прикрашали ялинку коштом меценатів.

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