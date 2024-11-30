Патрульна поліція перекрила дорожній рух з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової.

У суботу, 30 листопада, на лівому березі Києва сталася серйозна аварія на трубопроводі. Внаслідок аварії були підтоплені, зокрема, паркувальні майданчики та проїжджа частина проспекту.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у Telegram. "Фахівці "Київводоканалу" локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі. Перекрито дорожній рух з вул. Здолбунівської в напрямку вул. Анни Ахматової", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було частково підтоплено автостоянку на просп. Петра Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що розташовані поруч, а також проїжджу частину проспекту.

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У КМДА зазначають, що на місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу" та інших комунальних служб:

"Фахівці шляхово-експлуатаційного управління Дарницького району ліквідовують наслідки підтоплення".

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27 листопада стало відомо, що у Києві мають дозволити рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом. Так, із 1 грудня з Троєщини та Воскресенки через Подільський мостовий перехід курсуватимуть автобуси двох нових маршрутів.

Раніше, 31 жовтня, на 8 ділянках автодоріг Києва, де з 1 квітня була дозволена швидкість 80 км/год, було повернуто максимальну швидкість руху у 50 км/год.

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